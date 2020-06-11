Собянин: розничная торговля в Москве может не восстановиться полностью после ограничений

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сфера розничной торговли может не оправиться от последствий ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Сегодня после того, когда мы выводим из стадий ограничений, к примеру, непродовольственную торговлю, она постепенно день за днем восстанавливает свои позиции. Восстановит ли полностью? Это вопрос", - сказал он.

По словам мэра, это связано с тем, что за время ограничений очень сильно выросли показатели оптовой и онлайн-торговли. "Если сложить розничную и оптовую торговлю, взять полный оборот, например, по Москве, то он вполне сопоставим с докризисным периодом. Но если взять розницу одну, то мы видим там серьезное падение", - добавил Собянин, выразив надежду на ее восстановление.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли.

С 1 июня была возобновлена работа около 50 тыс. предприятий розничной торговли.

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