МФЦ в столице продолжат работать по электронной записи

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Многофункциональные центры в Москве продолжат работу по электронной записи, чтобы избежать очередей и исключить возможность заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы будем продолжать работать по записи, чтобы не создавать очереди, чтобы исключить возможности заражения коронавирусом. <...> Для этого достаточно простой электронной записи, у нас сегодня какого-то дефицита по предоставлению услуг нет", - сказал мэр.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.

"Мы сказали, что будет поэтапно все открываться, массовые мероприятия вообще отнесли на июль, все это растянуто как минимум на два месяца. Мы входили в ограничения в течение нескольких недель, а выходим в течение двух месяцев. И то смотрим, как те или иные меры сработали, не нарушена ли эпидемиологическая ситуация, может, сдвинуть дальше, если будут всплески", - сказал он.

Мэр подчеркнул, что власти контролируют эпидситуацию, ее развитие и возможности системы здравоохранения. "Мы понимаем, какой запас прочности у медицинской системы, сможет она оказать действенную помощь или нет. Только на основании этих данных мы принимаем те или иные решения, и ничего мы враз не снимали", - отметил он и напомнил о поэтапном плане снятия ограничительных мер.

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