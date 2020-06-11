Около 40 случаев укусов клещей зафиксировали в Москве за последнюю неделю

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Жители Москвы около 40 раз обращались в медицинские учреждения по поводу укусов клещей за последнюю неделю. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

С начала сезона активности клещей в Москве проводятся профилактические и противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей.

"За 24-ю неделю текущего года на территории Москвы зарегистрировано 37 случаев присасывания клещей. Случаи присасывания клещей в основном произошли при посещении национального парка "Лосиный остров", Измайловского лесопарка, Природного комплекса Зеленограда и на территории дачных участков в Новой Москве. Основные случаи обращений москвичей в медицинские организации Москвы связаны с укусами клещей, которые произошли в Московской области - 444 случая", - говорится в сообщении.

В целях профилактики клещевого вирусного энцефалита лицам, выезжающим на эндемичные территории, в медицинских организациях департамента здравоохранения Москвы проводятся бесплатные профилактические прививки. В этом сезоне с 1 января по 9 июня против клещевого вирусного энцефалита привито 9530 человек, из них 4275 - детей.

Всего за прошедший период 2020 года зафиксировано 109 завозных случаев клещевого боррелиоза. Случаев боррелиоза, связанных с присасыванием клещей на территории Москвы, не зарегистрировано.

"С целью обнаружения возбудителей инфекций, передаваемых клещами, в лаборатории ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора с 1 января по 9 июня исследовано 8738 клещей, доставленных населением, из них 1406 клещей имели положительную реакцию на иксодовый клещевой боррелиоз (16%)", - добавляется в материале.