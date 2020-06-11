Онлайн-мероприятия проведут для московских школьников ко Дню России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Центр "Патриот.Спорт" проведет ко Дню России онлайн-мероприятия для московских школьников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московский центр "Патриот.Спорт" проведет серию дистанционных мероприятий ко Дню России. 12 июня стартует патриотическая акция в социальных сетях "Россия и моя семья". Московские школьники расскажут о своих родственниках, которыми они гордятся. Фото и видео с историями о тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине, нужно будет опубликовать с хештегом #Россияимоя_семья", - говорится в сообщении.

Для учеников 5-11 классов, студентов колледжей, педагогов и родителей пройдет интеллектуальная викторина "СпортКвиз.Онлайн". Игроки будут общаться с ведущим и отвечать на вопросы с помощью программ для видеоконференции. Викторина пройдет в пять раундов: "Великие победы России", "Забавы на Руси", "Стадионы и Дворцы", "Герои Спорта" и "Россия - страна чемпионов". Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация, которая открыта на официальном сайте учреждения.

"День России - один из главных патриотических праздников. В этом году мы проведем серию познавательных онлайн-активностей для всей семьи. Участвуя в наших дистанционных мероприятиях, ребята не только расскажут о своих героических родственниках, но и узнают много нового о культуре своей страны. Именно на примерах из нашей истории, великих спортсменах", - приводятся в сообщении слова директора центра Матвея Говорущенко.

Также 12 июня для участников онлайн-лагеря "КиберЛето-2020" и всех желающих школьников от 11 до 17 лет пройдет "Интеллектуальная битва". Ребята смогут в интерактивной форме проверить свои знания о России, ее культуре и традициях. Тематические вопросы объединяют в себе элементы разных школьных предметов: от русского языка и математики до литературы и географии.