МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Столичный главархив опубликовал документы о первой политехнической выставке в Москве, которая открылась 1872 году. Экспозиция была приурочена к 200-летию со дня рождения Петра I, сообщили на сайте мэра Москвы.

"Московская политехническая выставка открылась в июне 1872 года и проработала все лето. Ее экспонаты стали основой для экспозиции будущего Политехнического музея", - говорится в сообщении.

На экспозиции работала специальная типография, освещение павильонов обеспечивал газовый завод. Была придумана красочная церемония - к месту события из Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге должен был прибыть ботик Петра I.

"Экспонаты разместились в Манеже, Александровском саду, на Кремлевской набережной и Варварской площади. Для выставки было возведено 86 временных павильонов и строений. На Варварской площади посетители могли подкрепиться в кухне и чайной, отдохнуть в читальне, узнать новое в специальной школе, поправить здоровье в гимнастическом городке. Работал народный театр и было множество других развлечений", - говорится в сообщении.

В выставке участвовали более 10 тыс. отечественных ученых и мастеров, а также около 2 тыс. иностранных гостей из Австро-Венгрии, Бельгии, Великобритании, Германии и других стран.