Онлайн-встречи по изучению современного рынка труда проведут для школьников Москвы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Городской методический центр в рамках проекта Молодежный клуб "Soft Skills 2035" запускает четырехдневную серию онлайн-встреч по изучению современного рынка труда. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Основной темой станет развитие ключевых навыков компетенций 4К: специалисты расскажут школьникам, что такое креативность, кооперация, коммуникация и критическое мышление. Ребята больше узнают о творческом потенциале человека, взаимодействии с другими людьми, анализе ситуации и принятии решений", - говорится в сообщении.

Цикл мероприятий будет проходить четыре дня. Для того, чтобы стать участником программы необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте центра. Затем каждому школьнику на его электронную почту пришлют ссылку на участие в вебинаре.

"Сессия, посвященная креативности, будет 15 июня, 16 июня школьникам расскажут о кооперации, встречи по коммуникации и критическому мышлению пройдут 17 и 18 июня", - говорится в сообщении.