Несколько улиц в Москве перекроют из-за репетиции парада Победы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Несколько улиц в Москве перекроют для движения транспорта 14 июня из-за проведения репетиции парада Победы, также на некоторых участках дорог будет запрещена остановка и парковка. Об этом сообщается в информационном центре транспортного комплекса столицы.

"Период перекрытия: 14 июня с 04:00 до 07:00. Участок 1: 1-я Магистральная улица, Северный путепровод, 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного ополчения), улица Народного ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), Крылатская улица (От Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), улица Нижние Мневники (от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники)", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 22:00 13 июня до 02:00 14 июня будут также полностью перекрыты по мере прохождения колонны парадная площадка Алабино, А107 Московское малое кольцо, Минское шоссе, внутренняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, которое также будет перекрыто. Кроме того, движения не будет на улицах Крылатская и Нижние Мневники.

Отмечается, что с 06:00 11 июня до 08:00 14 июня будет запрещена остановка и парковка во 2-м Силикатном проезде в районе дома 8. Также с 00:00 13 июня по 06:00 15 июня такой же запрет будет действовать на улице Крылатская от улицы Осенняя до улицы Нижние Мневники, сама улица Осенняя от Рублевского шоссе до улицы Крылатская.