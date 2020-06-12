Движение перекроют на нескольких улицах в Москве на время проведения парада Победы

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Жители Москвы не смогут проехать по нескольким улицам города во время проведения парада Победы, на некоторых участках также будет запрещена парковка. Об этом сообщили журналистам в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Так, 24 июня с 15:00 мск до окончания мероприятия будут полностью перекрыты 1-я Магистральная улица, Северный путепровод, 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд, 3-й Силикатный проезд, Звенигородское шоссе (в сторону улицы Мневники по встречной полосе), улица Мневники (в сторону улицы Народного ополчения по встречной полосе), проспект Маршала Жукова (от бульвара Генерала Карбышева до улицы Народного ополчения), улица Народного ополчения (от улицы Мневники до Карамышевской набережной по встречной полосе), Карамышевский мост (в сторону улицы Мневники), Крылатская улица (от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мневники в сторону улицы Мневники), улица Нижние Мневники (от улицы Крылатская до Карамышевского моста в сторону улицы Мневники).

По мере прохождения колонны военной техники также будут перекрыты 24 июня с 15:00 мск до 18:00 мск парадная площадка Алабино, Московское малое кольцо, Минское шоссе, внутренняя сторона МКАД от Минского шоссе до Рублевского шоссе, которое также будет перекрыто. Кроме того, движения транспорта не будет на улицах Крылатская и Нижние Мневники.

Кроме того, будут запрещены остановки и парковка с 00:01 23 июня до 06:00 25 июня во 2-м Силикатном проезде в районе дома 8, а также на улице Крылатская от улицы Осенняя до улицы Нижние Мневники, сама улица Осенняя от Рублевского шоссе до улицы Крылатская.

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году перенесли с 9 мая на более поздний срок в связи с эпидемией коронавируса. 26 мая президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический Парад Победы.