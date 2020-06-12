В Москве снизилось число обращений пациентов с коронавирусом к священникам

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Количество вызовов священников на дом к пациентам с коронавирусом и обращений в центр помощи бездомным "Ангар спасения" православной службы помощи "Милосердие" в Московской городской епархии снизилось в июне, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

"Начиная с июня, наметилось снижение количества вызовов священнослужителей для совершения таинств к больным коронавирусом в Московской городской епархии. Специальная группа подготовленных священников больничной комиссии Московской городской епархии с 2 апреля по 12 июня совершила 373 выезда для совершения таинств к людям с коронавирусом, подозрением на коронавирус и умирающим без симптомов коронавируса. Наибольшее количество выездов было зафиксировано в течение мая, в настоящее время наблюдается снижение числа звонков", - говорится в сообщении.

В "Ангаре спасения" отмечается сокращение количества обращений за едой после смягчения карантинных мер. "Среднее количество обращений в день в течение недели - 220", - говорится в сообщении. В мае сообщалось, что в "Ангар спасения" обращались до 300 человек в день. Церковные социальные проекты в России, согласно информации сайта РПЦ, готовятся к снятию или ослаблению ограничений, открытию помещений и возобновлению очных программ.

Ранее патриарх обратился к властям с просьбой разрешить священнослужителям доступ к нуждающимся в пастырской опеке больным для совершения таинств в период пандемии. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ также разработал правила совершения треб для священников, посещающих на дому или в лечебных учреждениях людей, находящихся в изоляции или заразившихся коронавирусом. Они предписывают использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), одноразовых салфеток для причастия и ватных палочек для елеосвящения (помазания тела освященным елеем) и обязательную утилизацию этих предметов после совершения таинств.

Епархии РПЦ открыли 96 горячих линий в России и за рубежом для приема просьб о помощи от нуждающихся во время пандемии коронавируса, около 7 тыс. добровольцев в епархиях осуществляли во время пандемии помощь нуждающимся.