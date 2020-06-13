Музеи и павильоны ВДНХ откроются для посещения с 16 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут посетить павильоны и музеи на ВДНХ с 16 июня, все они должны будут соблюдать меры профилактики распространения коронавируса и носить маски и перчатки. Об этом сообщила в субботу пресс-служба аппарата мэра и правительства столицы.

"На первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек - в зависимости от размеров помещения. А, например, в центре "Космонавтика и авиация" площадью более 15 тыс. кв. м - до 100 посетителей за раз", - приводят в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Посещать павильоны можно будет в то время, которое будет указано в электронных билетах, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых санитарных мер профилактики. Приобрести билеты можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки. Об открытии касс на территории сообщат отдельно.

"Москвариум" и исторический парк "Россия - моя история" не ставят ограничений по количеству посетителей, но будут следить за тем, чтобы гости придерживались социальной дистанции. Посетителям необходимо будет выполнять профилактические требования: при входе в павильоны и выходе из них обрабатывать руки антисептиком - дозаторы будут установлены в холлах, находиться в масках или респираторах в помещениях и носить перчатки.

Музей ВДНХ, центр славянской письменности "Слово", центр "Космонавтика и авиация" будут ждать гостей со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00. Выходной день - понедельник. Посетив экспозицию музея ВДНХ, можно познакомиться с историей выставки с момента ее основания до наших дней. Вниманию гостей представят как уникальные архивные, так и современные мультимедийные экспонаты.

Кроме того, с 16 июня откроются розничные магазины в "Парке ремесел" и некоторые другие павильоны. Так, посетить павильон №18 "Республика Беларусь" можно с 10:00 до 19:00 в будни и с 10:00 до 20:00 в выходные. Павильон № 68 "Угольная промышленность", в нем располагается торгово-выставочный центр Республики Армении, и павильон №14 "Вычислительная техника и информатика", в нем располагается торгово-выставочный центр Азербайджанской Республики, будут открыты с 11:00 до 19:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные. Санитарный день у павильона № 14 - понедельник.