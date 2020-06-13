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Пандемия коронавируса нового типа

В Москве за сутки умерли 50 пациентов с коронавирусом

Число умерших в городе достигло 3 281
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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Еще 50 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.

Всего в столице умерли 3 281 человек, у которых был подтвержден коронавирус. "Оперативный штаб в очередной раз напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих - вызовите врача на дом", - заключается в сообщении. 

 

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