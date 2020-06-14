Пешая тренировка водителей "парадной" техники пройдет вечером в Москве

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Пешая тренировка механиков-водителей механизированной колонны, которая примет участие в параде Победы, пройдет вечером в Москве. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня на Красной площади в Москве пройдет пешая тренировка экипажей боевых машин по подготовке к военному параду, посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута", - сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны состоятся на Красной площади 17 и 18 июня, а генеральная репетиция - 20 июня.