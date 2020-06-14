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Горожане продлили почти 60 тыс. проездных билетов в Москве за два дня

Глава столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов напомнил, что со следующей недели многие москвичи возвращаются на работу, а также планируют совершить первые за долгое время поездки в транспорте

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Почти 60 тыс. проездных билетов продлили жители Москвы за два дня. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Почти 60 тысяч проездных продлили наши пассажиры за два дня. С понедельника многие москвичи возвращаются на работу и планируют совершить первые за долгое время поездки в транспорте. Мы просим пассажиров заранее проверить доступность продления их проездного билета удобным для них способом и, по возможности, осуществить продление заранее в кассе метрополитена, киоске Мосгортранса или через мобильное приложение "Метро Москвы", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Чиновник добавил, что это снизит нагрузку на кассы в первый рабочий день, а также сэкономит время пассажиров и поможет соблюдению социальной дистанции.

Ранее ТАСС сообщал, что проездные смогут продлить те, кто с 30 марта по 8 июня (включительно) использовал не больше 22 поездок. Если пассажир превысил это количество, но при этом с 30 марта по 11 мая (включительно) совершил не более восьми поездок, то он также сможет воспользоваться услугой.

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