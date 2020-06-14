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75-летие Победы

Ряд станций метро Москвы будут работать вечером 14 июня на выход из-за репетиции парада

Только на выход и пересадку пассажиров с 19:00 будут работать станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Станции метро Москвы "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать в воскресенье только на выход и пересадку пассажиров с 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади, сообщается в Twitter столичной подземки.

"С 19:00 до окончания репетиции парада на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая", "Библиотека им. Ленина" будут работать только на выход и пересадку пассажиров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ближайшей станцией для входа в метро будет "Арбатская".

Ранее сообщалось, что несколько улиц в Москве перекроют для движения транспорта 14 июня из-за проведения репетиции парада Победы, также на некоторых участках дорог будет запрещена остановка и парковка.

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