{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Около 25 вестибюлей метро Москвы, закрытых из-за коронавируса, откроются 15 июня

Всего в период самоизоляции были временно закрыты 78 вестибюлей станций метро. Часть из них вновь заработала 12 мая и 1 июня

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Порядка 25 вестибюлей станций столичного метрополитена, которые были закрыты из-за сниженного в период самоизоляции пассажиропотока, вновь откроются с 15 июня. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба столичной подземки.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"25 вестибюлей метро, которые были закрыты из-за сниженного в период самоизоляции пассажиропотока, вновь откроют свои двери. Пассажиры смогут воспользоваться ими уже с 5:30 утра 15 июня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что во время поездок в метро пассажиром необходимо быть маске и перчатках.

Отмечается, что всего в период самоизоляции из-за сниженного потока пассажиров были временно закрыты 78 вестибюлей станций метро. Часть из них возобновила работу 12 мая и 1 июня.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
На юго-западе Москвы автомобиль сбил двух пешеходов
Авария произошла на улице Айвазовского, пострадавших осматривают врачи
Читать полностью