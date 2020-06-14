Ограничения движения в центре Москвы сняли после репетиции парада Победы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Дороги в центре Москвы, которые ранее были перекрыты из-за проведения репетиции парада Победы, вновь доступны для проезда транспорта. Об этом сообщается в воскресенье в Twitter Центра организации дорожного движения столицы.

"Тренировка с механиками-водителями к Параду Победы завершена. Ограничения движения в центре сняты, дороги свободны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несколько улиц в Москве перекроют для движения транспорта 14 июня из-за проведения репетиции парада Победы, также на некоторых участках дорог была запрещена остановка и парковка.