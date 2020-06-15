Завершено строительство Центра современного пятиборья в районе Северный

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центр современного пятиборья в столичном районе Северный сдан в эксплуатацию. Одновременно тренироваться здесь смогут 280 человек, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

"Спортивный комплекс ГБУ "Спортивная школа олимпийского резерва "Северный" Москомспорта" по адресу: 9-я Северная линия, 1Б введен в эксплуатацию. В центре можно будет заниматься по программе современного пятиборья, которая включает стрельбу, легкую атлетику, плавание, фехтование и конкур. Одновременно тренироваться здесь смогут 280 человек", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Уточняется, что новый комплекс оборудован 50-метровым плавательным бассейном на восемь дорожек, залом "сухого плавания" для подготовительных занятий, конно-спортивным блоком, состоящим из манежа с трибунами на 300 зрительских мест, предманежником, конюшней на 40 лошадей. Также построены современные тиры для стрельбы из лука, пневматического оружия, универсальный спортивный зал на 70 спортсменов для бега, фехтования, игровых видов спорта, с трибунами на 300 зрительских мест, отмечается в сообщении.

"Спортивный комплекс станет уникальным не только в России, но и в мире. В нем созданы все условия для занятий современным пятиборьем. Это будет единственный в мире стадион, где можно провести четыре вида соревнований из пяти под крышей в одном комплексе. Когда спорткомплекс будет свободен от тренировок профессиональных спортсменов, его смогут посещать все желающие", - цитируют в сообщении заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.