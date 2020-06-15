Свыше 550 пациентов проходят лечение в ИКБ №2 в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Лечение в Инфекционной клинической больнице №2 (ИКБ-2) проходят 557 человек, из них с диагнозом коронавирус 278 пациентов. Об этом сообщила на своей странице в Facebook главврач учреждения Светлана Краснова.

ИКБ-2 (наряду с больницей №15 им. Филатова и комплексом в поселении Вороновском) является одним из базовых медицинских учреждений в Москве для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

"Сводка на 15 июня: в больнице 557 человек, из них 278 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В реанимации находится 19 больных", - написала Краснова. Она добавила, что за последние сутки в учреждение поступили 45 человек, из них 13 с коронавирусом.

В больнице №15 им. Филатова на данный момент проходят лечение 1 125 человек. Из них с подтвержденным коронавирусом 614 человек, с пневмонией 1 099 пациентов. "В реанимации находится 162 человека, к ИВЛ подключены 59 пациентов. Всего за сутки поступили 87 новых больных, также были выписаны 82 человека", - уточнил главврач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

По данным главного врача московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергея Переходова, на данный момент проходит лечение 238 пациентов. У всех диагностирована пневмония и коронавирус. "На кислородной передержке находится 175 человек, к ИВЛ подключены 12", - пояснил главврач больницы на своей официальной странице в Facebook.