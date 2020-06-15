В штабе по наблюдению за голосованием предложили провести тест онлайн-системы 18-19 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Тестирование системы для электронного голосования по поправкам к Конституции РФ на порталах mos.ru и gosuslugi.ru предлагается провести 18-19 июня, сообщил в понедельник в ходе заседания штаба по наблюдению за голосованием в Москве зампредседателя Общественной палаты (ОП) столицы Алексей Венедиктов.

Четвертого июня Центризбирком России предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Мое предложение провести двухдневный тест, включая ночи, - тест на весь город 18-19 июня. Департамент информационных технологий уже готов, <...> напишем письмо мэру Москвы Сергею Собянину с таким предложением. Тест будет идти для всех, кто записался [на голосование], и если бы это было сегодня, то это было бы на 685 тыс. человек. И этот процесс не останавливает процесс записи. Там (на тестировании - прим. ТАСС) надо будет имитировать пару сбоев, чтобы посмотреть, смогут ли люди проголосовать", - сказал Венедиктов.

Как сообщил журналистам понедельник председатель штаба Илья Массух, в рамках тестирования горожанам предлагается ответить на вопрос: "Что наиболее важно для жителей Москвы". "Будет два варианта ответа: "создание дополнительных парковочных пространств во дворах" и "увеличение площади зеленых насаждений", - сказал Массух, отвечая на вопрос ТАСС.

Он добавил, что подобный вопрос уже задавался горожанам в ходе тестирования голосования в Мосгордуму седьмого созыва в 2019 году. "Тогда ответы были примерно такие: 51% на 49%, либо 48 на 52 [процента]. Сейчас голосование у нас на всю Москву, может, в каком-то районе важны больше парковочные места, чем насаждения", - ответил Массух.

"Сегодня будем связываться с губернатором Нижнего Новгорода и расскажем ему о системе тестирования. Также мы предложим ему в те же сроки провести тестовый день по голосованию. Все, конечно, зависит, на сколько готова система госуслуг к такому эксперименту", - сообщил журналистам Венедиктов.

Запись на голосование

Ранее на официальном сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Кроме того, отмечается, что электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".

О голосовании

ЦИК на заседании 4 июня утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования, проект которого был принят за основу на заседании 2 июня. Согласно документу, проголосовать в электронном формате смогут граждане, имеющие подтвержденную запись на портале госуслуг или на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Заявления для участия в дистанционном голосовании можно подать в рамках механизма "Мобильный избиратель" с 5 до 21 июня. Электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

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