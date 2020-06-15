Центр воспроизводства редких животных Московского зоопарка откроется для посещения 16 июня

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском возобновит работу для посетителей 16 июня, сообщили в пресс-службе Московского зоопарка в понедельник.

"С радостью сообщаем вам, что 16 июня, одновременно с Московским зоопарком, открывается и Центр воспроизводства редких животных. Он будет работать с 11:00 до 19:00, касса закрывается в 18:00. Подышать свежим воздухом, отдохнуть от городской суеты и увидеть редких и исчезающих животных снова можно в нашем центре. Но, конечно же, не нужно забывать о мерах предосторожности", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, приобрести входной билет можно на кассе, специально оборудованной защитными экранами.

"Также мы призываем наших посетителей пользоваться бесконтактной оплатой билетов - это удобно и безопасно. Территория центра оборудована санитайзерами для дезинфекции рук. При посещении настоятельно рекомендуем вам надевать маски и перчатки, а также соблюдать дистанцию в 1,5 м. Пожалуйста, не пренебрегайте этими рекомендациями, они необходимы для вас и ваших детей", - говорится в сообщении.

Посетители будут заходить на территорию центра с сопровождающими, которые пройдут с ними по всем доступным маршрутам. Также будут размещены дополнительные таблички и указатели. Как и раньше, на территории зоопитомника работают два электромобиля и автобус, доступна аренда тележек для детей.

"К сожалению, пока у нас закрыты павильоны, а также не проводятся мастер-классы для детей. Эти меры необходимы для вашей безопасности. Но не расстраивайтесь, надеемся, что уже в ближайшее время можно будет вернуться к привычной работе", - уточнили в пресс-службе.