Цены на билеты в музеи Москвы не планируют повышать после открытия

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Музеи Москвы после открытия могут продавать маски и перчатки на месте или раздавать их бесплатно, но в целом повышение цен на билеты не планируется. Об этом сообщил ТАСС в понедельник депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

"Цены на билеты в музеи Москвы не поднимутся. Маски с перчатками можно будет купить по 50 рублей, но это не везде. Где-то их будут раздавать и бесплатно", - сказал Герасимов, отвечая на вопрос о повышении цен на билеты в столичные музеи за счет продажи масок и перчаток. Он отметил, что при покупке билета, который можно будет приобрести пока что только в электронной форме, посетителям могут предложить купить и маски с перчатками. Пока говорить о конкретных планах рано, так как все еще только постепенно открывается и "находится в движении".

"Люди могут прийти в музей уже в своих масках. Если человек придет без маски, то ему могут предложить ее уже на месте. Очень важно приучить людей к культуре ношения масок, так как это, в первую очередь, мера безопасности", - добавил депутат.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.