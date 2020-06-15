Московский зоопарк в целях безопасности откроется для гостей в ограниченном формате

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Московский зоопарк с 16 июня открывается для гостей, однако его территория будет доступна им в ограниченном формате - только уличная часть. Такие меры необходимы для сохранения здоровья посетителей и питомцев на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе учреждения.

"Мы открываемся 16 июня, однако послаблений у нас никаких не будет, так как мы отвечаем за посетителей и наших питомцев. До сих пор не доказано, может ли передаваться вирус животным, в связи с этим мы решили ограничить вход во все павильоны", - процитировали в пресс-службе директора Московского зоопарка Светлану Акулову.

Также в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции специалисты будут ежедневного проводить дезинфекцию павильонов и всех помещений в зоопарке. По словам Акуловой, все посетители зоопарка должны будут носить маски и перчатки.

Во избежание распространения инфекции на территории учреждения установили специальные урны, куда по истечении двух часов можно будет выбросить использованную медицинскую маску. "Таких урн всего 18, при необходимости мы увеличим их число. Мы просим наших посетителей выбрасывать медицинские маски только в специальные урны", - сказала директор Московского зоопарка.

С 16 июня Московский зоопарк вновь будет работать для посетителей, график работы определен с 07:30 до 22:00, войти на территорию можно до 21:00. Кассы останутся закрытыми, но билеты можно купить на сайте учреждения, там же можно оформить и льготные билеты.