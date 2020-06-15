Бюллетени для голосования по Конституции РФ в Москве напечатают в Подольске

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бюллетени для проведения голосования по поправкам к Конституции РФ в столице будут напечатаны в Подольской типографии и переданы ответственным членам Московской городской избирательной комиссии утром 18 июня. Об этом сообщается в понедельник в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте Мосгоризбиркома.

"Московская городская избирательная комиссия решила определить место и время передачи бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации от ОАО "Подольская фабрика офсетной печати" по адресу: Московская область, город Подольск, Революционный проспект, дом 80/42 - 18 июня 2020 года в 7:30", - говорится в документе.

Уточняется, что уничтожение лишних бюллетеней при их выявлении будет произведено по тому же адресу, где и выдача.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.