Эксперт: уровень циркуляции коронавируса в Москве с середины марта упал в 20 раз

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Уровень циркуляции коронавируса среди населения снизился в Москве в 20 раз по сравнению с серединой марта. Об этом сообщил в понедельник заместитель директора Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

"Ключевой параметр, который ускользнул из официальной статистики - это циркуляция вируса. Не число инфицированных, а циркуляция вируса. [Циркуляция] с момента тысячного пациента в Москве, это середина марта, до настоящего момента снизилась в разы, порядка в 20 раз", - сказал он.

В настоящий момент этот показатель по Москве составляет менее 1%, что говорит о стабилизации ситуации в столице, добавил Горелов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,9 млн человек, более 430 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 537 210 случаев заражения, выздоровели 284 539 человек, умер 7 091. За последние сутки в Москве выявлено 1 359 новых случаев коронавируса. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.