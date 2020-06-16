Более 180 тыс. москвичей получили экстренную стоматологическую помощь с 27 марта по 1 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Свыше 180 тыс. москвичей получили экстренную и неотложную стоматологическую помощь в период самоизоляции с 27 марта по 1 июня. В частности, мобильные бригады оказали помощь более 1,5 тыс. пациентов, из них около 300 с подтвержденным диагнозом COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на портале столичного департамента здравоохранения.

В соответствии с указом мэра Москвы стоматологические плановые приемы были в марте приостановлены. С 27 марта была организована работа мобильных стоматологических бригад, которые выезжали к заразившимся коронавирусом в стационарах, обсерваторах и по месту проживания.

"С 27 марта по 1 июня экстренную и неотложную стоматологическую помощь получили более 180 тыс. человек, в том числе мобильные бригады оказали помощь более 1,5 тыс. пациентов, из них около 300 с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также более 1,2 тыс. людям с подозрением на новую коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

С 16 июня возобновился терапевтический, хирургический, ортопедический и ортодонтический прием в стоматологических поликлиниках. Теперь запись организована таким образом, чтобы избежать скопления пациентов в поликлиниках: врач-стоматолог терапевт - принимает одного пациента в 50 минут, врач-стоматолог хирург - не более трех пациентов в час, врач-стоматолог ортодонт - не более двух пациентов в час, врач-стоматолог ортопед - одного пациента в час. Интервал между приемами пациентов составляет не менее 10 минут.

В поликлиниках предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности пациентов: проводится регулярная дезинфекция помещений и воздуха, во всех зданиях проведено зонирование помещений для обеспечения социального дистанцирования. Сотрудники поликлиники ведут прием в средствах индивидуальной защиты и еженедельно сдают тесты на COVID-19. Кроме того, два раза в день медперсонал проходит термометрию. Также при входе в поликлинику бесконтактно измеряется температура тела пациентов - горожане с повышенной температурой не допускаются на прием, все граждане должны использовать средства защиты - маску и перчатки.