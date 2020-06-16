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В сентябре на одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик

По словам заммэра по транспорту Максима Ликсутова, таким образом планируется перераспределить нагрузку на сильно загруженных перегонах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Стоимость проезда вне утреннего часа пик планируют снизить на одной из линий столичного метро в качестве эксперимента в сентябре этого года, чтобы перераспределить поток пассажиров. В дальнейшем подобное может быть применено и на других линиях, сообщил во вторник в своей колонке на едином транспортном портале заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

"Мы согласовали с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным проведение пилота по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром, если результат позволит перераспределить нагрузку - подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов. Пока готовим технические детали - рассчитываем на запуск пилота в сентябре", - написал Ликсутов.

По словам заммэра, сглаживание нагрузки на городскую транспортную систему в часы пик позволит существенно увеличить социальное дистанцирование на городском транспорте, что повысит безопасность пассажиров.

Он также рассказал, как, вероятнее всего, будет складываться транспортная ситуация в мегаполисе после полного снятия режима самоизоляции. По мнению Ликсутова, есть два основных сценария: выбор в пользу личного автомобиля или в пользу перемещений пешком, на велосипедах и городском транспорте.

"Вдумайтесь, если только 10% пассажиров, которые до пандемии пользовались общественным транспортом, пересядут на личные автомобили, заторы достигнут пиковых для Москвы значений, и каждый автомобилист потеряет дополнительно до пяти дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге", - пишет он.

Ликсутов также отметил, что если многие горожане сделают выбор в пользу перемещений пешком и на велосипедах, то концентрация вредных взвешенных веществ уменьшится на 10-15% относительно уровня 2019 года. При этом время, потраченное в заторах, может сократиться на треть, вероятность попадания в ДТП - на 15-20%, а "количество физически активных людей при этом вырастет на 300-600 тыс. человек".

В новость внесены изменения (11:45 мск) - добавлены подробности по тексту.

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