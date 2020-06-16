В сентябре на одной из линий метро Москвы снизят стоимость проезда вне утреннего часа пик

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Стоимость проезда вне утреннего часа пик планируют снизить на одной из линий столичного метро в качестве эксперимента в сентябре этого года, чтобы перераспределить поток пассажиров. В дальнейшем подобное может быть применено и на других линиях, сообщил во вторник в своей колонке на едином транспортном портале заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов.

"Мы согласовали с мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным проведение пилота по снижению стоимости проезда на одной линии метро во внепиковый период утром, если результат позволит перераспределить нагрузку - подумаем о распространении этой практики на ряд других сильно загруженных перегонов. Пока готовим технические детали - рассчитываем на запуск пилота в сентябре", - написал Ликсутов.

По словам заммэра, сглаживание нагрузки на городскую транспортную систему в часы пик позволит существенно увеличить социальное дистанцирование на городском транспорте, что повысит безопасность пассажиров.

Он также рассказал, как, вероятнее всего, будет складываться транспортная ситуация в мегаполисе после полного снятия режима самоизоляции. По мнению Ликсутова, есть два основных сценария: выбор в пользу личного автомобиля или в пользу перемещений пешком, на велосипедах и городском транспорте.

"Вдумайтесь, если только 10% пассажиров, которые до пандемии пользовались общественным транспортом, пересядут на личные автомобили, заторы достигнут пиковых для Москвы значений, и каждый автомобилист потеряет дополнительно до пяти дней в год, просто простаивая в машине без движения на дороге", - пишет он.

Ликсутов также отметил, что если многие горожане сделают выбор в пользу перемещений пешком и на велосипедах, то концентрация вредных взвешенных веществ уменьшится на 10-15% относительно уровня 2019 года. При этом время, потраченное в заторах, может сократиться на треть, вероятность попадания в ДТП - на 15-20%, а "количество физически активных людей при этом вырастет на 300-600 тыс. человек".

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