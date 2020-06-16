Москвичи протестируют систему онлайн-голосования 18-19 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Систему дистанционного электронного голосования, которая будет задействована при голосовании по внесению поправок к Конституции РФ, протестируют с помощью онлайн-платформы 2020og.ru. Проверку проведут с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня, сообщается во вторник на портале мэрии.

"Протестировать систему смогут жители Москвы, зарегистрировавшиеся на участие в электронном голосовании по изменениям в конституцию. Тестовое голосование с помощью онлайн-платформы 2020og.ru пройдет с 08:00 18 июня до 20:00 19 июня. Жителям столицы предложат ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы - создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений", - отмечается в сообщении.

Запись на участие в онлайн-голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать онлайн может любой житель Москвы, постоянно зарегистрированный на территории города.

Схема электронного голосования

Электронное голосование начнется 25 июня в 10:00 на портале 2020og.ru. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59. Кроме того, с 25 июня по 1 июля у москвичей будет возможность проголосовать дома. Для этого нужно подать заявку на портале mos.ru или позвонить в свою участковую комиссию. Заявки на удаленное голосование принимаются до 21 июня. Если участник голосования одобряет поправки к Конституции Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет". Голосование пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тыс. участков. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или по телефону: +7 (800) 222-55-52.

Ранее 1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ. В свою очередь ЦИК на заседании 4 июня утвердил порядок дистанционного электронного голосования при проведении общероссийского голосования, проект которого был принят за основу на заседании 2 июня.