Один из раненных при стрельбе в Москве полицейских стабилен и в ясном сознании

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Состояние одного из двух сотрудников полиции, раненных в понедельник на Ленинском проспекте в Москве, оценивается как стабильное. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" во вторник сообщил заместитель главного врача по медицинской части ГКБ № 1 имени Пирогова Михаил Царев.

"Вчера к нам поступил пострадавший полицейский после инцидента на Ленинском проспекте с множественными огнестрельными ранениями головы, туловища, конечностей. Больной был обследован, было выполнено хирургическое вмешательство. В настоящее время состояние больного стабильное, он в ясном сознании и переводится в нейрохирургическое отделение", - сказал он.

В понедельник в районе дома 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, один из них, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие. В одного полицейского попало четыре пули, в другого - три. На полицейских напал 25-летний приезжий из Ингушетии, он действовал целенаправленно, открыл стрельбу без видимой причины. При обыске на съемной квартире у него нашли экстремистские материалы. Мужчину проверят на причастность к экстремистской деятельности. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").