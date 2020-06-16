Пассажиры общественного транспорта Москвы продлили более 163 тыс. проездных билетов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жители Москвы с 12 июня продлили уже более 163 тыс. билетов, записанных на социальные карты или "Тройку". Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития транспортной инфраструктуры.

Рекордным днем по количеству обращений за услугой по продлению стал понедельник, 15 июня. В этот день было продлено более 70 тыс. проездных.

"Всего с начала оказания услуги пассажиры продлили более 163 тыс. проездных, из них -75 % были записаны на карту "Тройка" и 25% - на социальные карты. В кассах метро за четыре дня суммарно было продлено 145 тыс. карт, в киосках МГТ - около 7 тыс., а в режиме онлайн через приложение пассажиры за четыре дня продлили более 11 тыс. проездных", - говорится в сообщении.

Перед обращением в кассы пассажирам рекомендуют воспользоваться онлайн-сервисами для того, чтобы проверить доступность продления по их проездному. Сделать это можно в мобильном приложении "Метро Москвы", на Едином транспортном портале или с помощью бота @MosCardCheckBot в мессенджере Telegram. Такая проверка перед обращением в кассу позволит ускорить оказание услуги и уменьшить очереди в кассы.

Продлить проездные могут пассажиры, совершившие в период режима повышенной готовности с 30 марта по 8 июня (включительно) не более 22 поездок. Если это количество поездок было превышено, но при этом с 30 марта по 11 мая (включительно) было совершено не более восьми поездок, услуга также будет оказана. Количество дней продления соответствует сроку действия билета в период с 30 марта по 11 мая, если по нему было совершено не более 8 поездок в указанный период.

Если совершено не более 22 поездок в период с 30 марта по 8 июня - проездной будет продлен на то количество дней, которое соответствует сроку его действия в указанный период. При этом, минимальный период продления в любом из случаев - пять дней.