Сообщения жителей Москвы с благодарностями медикам покажут городских фасадах

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Жители Москвы могут оставить слова благодарности медикам, опубликовав сообщение в специальном чат-боте, эти сообщения покажут на всех крупных медиафасадах города в рамках акции "Спасибо врачам". Об этом журналистам сообщила во вторник председатель комитета общественной связи и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.

Акция "Спасибо врачам" стартовала в столице 15 июня и продлится до 21 июня. Она началась по инициативе врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

"Есть арт-объекты в разных точках города, которые будут также перемещаться на другие места всю неделю. На них нарисован QR-код, по которому можно зайти с телефона в вотсап и написать сообщение с благодарностью врачам - кому-то конкретному, больнице, а можно в целом всем медицинским сотрудникам <...>Также все сообщения, которые будут написаны в чат-боте, появятся на медиаэкранах по всей Москве. Их будут транслировать каждые пять минут в течение недели на самых крупных фасадах города", - сказала Драгунова.

Она напомнила, что во время пандемии в городе образовалось целое новое волонтерское движение, которое называется "Волонтеры-фотографы". Это совершенно новое движение, которое появилось по запросу врачей. Они сами обратились к комитету и попросили сделать им "добрые бейджи", чтобы пациенты, которые не могут их распознать в защитных костюмах, могли видеть, как медики улыбаются им с этих бейджей.

Потом, по ее словам, все вылилось в целую городскую молодежную акцию, в рамках которой можно сказать врачам спасибо. Можно просто подойти к арт- объекту, написать открытку, и в день медика - 21 июня - эти открытки отдадут врачам. Всего по городу два объекта таких, но они постоянно перемещаются - после Тверской и Нового Арбата их перенесут в Парк культуры и ВДНХ.

Один из арт-объектов представляет собой большое сердце, на котором можно оставить открытки с пожеланиями. Второй - зеркало с фигурами врачей. Москвичей приглашают сфотографироваться на его фоне и опубликовать фотографию в соцсетях с благодарностью медикам. Также будет установлен почтовый ящик, куда можно будет складывать открытки с поддержкой врачей.

Добрые бейджи

Акцию "добрые бейджи" запустили в столице в поддержку медиков, волонтеры фотографируют их и делают для них бейджи, которые те могут носить поверх защитных костюмов.

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