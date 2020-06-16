Прооперирован один из полицейских, получивших ранения на Ленинском проспекте в Москве

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Один из полицейских, которые получили ранения во время стрельбы на Ленинском проспекте в Москве, прооперирован, второй находится в медикаментозном сне. Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"Один из раненых сотрудников прооперирован, операция прошла успешно, он находится в сознании. Второй полицейский находится в медикаментозном сне. Оба дышат самостоятельно, без помощи ИВЛ", - сказал собеседник агентства.

В понедельник у дома 156 на Ленинском проспекте сотрудники ДПС остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Проходивший мимо мужчина открыл стрельбу по двум сотрудникам полиции, один из них, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие. В одного полицейского попало четыре пули, в другого - три. На полицейских напал 25-летний приезжий из Ингушетии, он действовал целенаправленно, открыл стрельбу без видимой причины. При обыске на съемной квартире у него нашли экстремистские материалы. Мужчину проверят на причастность к экстремистской деятельности. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").