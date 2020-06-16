Стрелявшему по полицейским в Москве назначат психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Устроившему стрельбу по полицейским на Ленинском проспекте в Москве Ратмиру Галиеву назначат психиатрическую экспертизу. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Как только позволит состояние его здоровья, ему будет назначено проведение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы", - заявила Юлия Иванова. Эта экспертиза позволит установить причины преступления. Сейчас подозреваемый находится в одной из больниц.

В понедельник у дома 156 на Ленинском проспекте, когда сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение правил дорожного движения, проходящий мимо мужчина открыл по ним стрельбу. Один из полицейских, несмотря на ранения, смог обезвредить нападавшего, применив табельное оружие.

В одного полицейского попало четыре пули, в другого - три. Стрелявший, 25-летний приезжий из Ингушетии Ратмир Галиев, действовал целенаправленно, открыв стрельбу без видимой причины.

При обыске на съемной квартире у него нашли экстремистские материалы. Мужчину проверят на причастность к экстремистской деятельности. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").