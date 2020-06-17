Депздрав Москвы проверит информацию о смерти профессора из-за коронавируса

"По факту публикации в интернет-издании "Лента.ру" статьи "Российский профессор поранил ногу, заразился коронавирусом в больнице и умер" сообщаем, что в департамент здравоохранения Москвы поступило официальное обращение. В настоящий момент проводится его рассмотрение. По всем фактам, указанным в обращении, во всех медицинских организациях будет проведена проверка", - сообщили в департаменте здравоохранения.

Как сообщила на своей странице в Facebook внучка умершего Анастасия Аронова, ее 80-летний дедушка Юрий Соколов - полковник, кандидат военных наук, профессор, работал преподавателем Академии СВР. 19 мая он был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №20 им. А. К. Ерамишанцева с сепсисом, возникшим после травмы ноги. Там ему сделали операцию и через шесть дней выписали. 27 мая у Соколова поднялась температура до 40 градусов, он потерял сознание, однако скорая помощь и ГКБ №20, по словам его внучки, в госпитализации отказали. В ГКБ №15 им. О. М. Филатова, куда он был в итоге доставлен, у Соколова диагностировали коронавирус. На следующий день после выписки, 3 июня, его состояние ухудшилось, он был помещен в ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, где умер 7 июня.