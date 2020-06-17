Видеоролики ко Дню памяти и скорби подготовил Музей Победы в Москве

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе подготовил виртуальные экскурсию, выставку и концерт ко Дню памяти и скорби, который пройдет 22 июня, сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

Тематические ролики будут размещены на сайте и YouTube-канале культурной площадки.

"Мы хотели бы особо почтить годовщину начала Великой Отечественной войны. Музей Победы напомнит о том, каким тяжелым испытанием стала война для всего советского народа", - приводятся в сообщении слова заведующей экскурсионным отделом культурного учреждения Елены Наумовой.

Так, видеозапись тура "Трагедия оккупации" опубликуют на сайте музея и на его YouTube-канале в 12:00 мск. Ее сделали на территории экспозиции "Подвиг народа". Новое выставочное пространство открылось 9 мая. Там размещены трехмерные художественные панорамы и декорации, которые максимально приближены к историческим событиям.

Кроме того, онлайн-концерт лауреатов фестиваля "Журавли Победы" опубликуют в 15:00 мск. Артисты исполнят военные песни "Горячий снег", "Баллада о матери", "Боевые ордена", "Ветеранам минувшей войны" и другие.

День памяти и скорби отмечается в России с 1996 года. 22 июня по всей стране проходят памятные мероприятия, возлагаются цветы и венки к памятникам Великой Отечественной войны. На зданиях государственных учреждений приспускаются государственные флаги.