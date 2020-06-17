В ГИБДД по Москве призвали родителей уделять больше внимания безопасности детей на дорогах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция призвала родителей уделять больше внимания вопросам безопасности детей на дорогах и регулярно напоминать им о правилах поведения на проезжей части. Об этом ТАСС в среду сообщили в управлении ГИБДД по Москве.

"С начала июня столичной Госавтоинспекцией зарегистрировано уже 13 случаев наездов на несовершеннолетних пешеходов. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что большая часть происшествий (70%) стала возможной по причине собственной неосторожности детей, - сказали в управлении. - Госавтоинспекция Москвы призывает родителей уделять больше внимания вопросам безопасности детей на дорогах и ежедневно напоминать им об основных элементарных правилах поведения на проезжей части, а также на собственном примере прививать навыки грамотного участия в дорожном движении".

"Из общего количества дорожных аварий с участием несовершеннолетних пешеходов с начала июня четыре наезда на детей произошли на территориях дворов жилых домов. Во всех случаях причиной происшествий стало неожиданное появление ребенка из-за припаркованного транспортного средства", - добавили в управлении. Как подчеркнули в Госавтоинспекции, во дворе надо помнить о так называемых дорожных ловушках в виде припаркованных автомобилей, предметов и конструкций, которые ограничивают видимость. Несмотря на то, что допустимая скорость движения во дворах не должна превышать порога 20 км в час, неожиданное появление ребенка перед движущимся автомобилем может привести к печальным последствиям.

В среду в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы сообщили, что количество автомобилей на дорогах столицы увеличилось за неделю на 220 тыс. и достигло 16 июня 3,12 млн. Столько же машин было на столичных дорогах в аналогичный день прошлого года.