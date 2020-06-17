В 2020 году завершатся работы на девяти объектах Новодевичьего монастыря

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Работы на девяти объектах ансамбля Новодевичьего монастыря в Москве завершатся "под ключ" в этом году. Реставрация всего ансамбля завершится в 2022 году, сообщила журналистам в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

"У нас получилось остаться в сроках. Мы понимаем, что объект реставрируется в течение нескольких лет, и, конечно, хочется, чтобы побыстрее была возможность и верующим людям приходить молиться, и приходить погулять на экскурсии. В состав ансамбля Новодевичьего монастыря входят 36 объектов. Уже проведены работы на 18, в этом году планируется завершение работ "под ключ" на девяти объектах", - сказала Любимова.

Она добавила, что на 2021-2022 годы запланирована реставрация оставшихся девяти объектов. "В 2023 году будет продолжено благоустройство и приспособление под музейные пространства. В 2024 году празднуем 500-летие [Новодевичьего монастыря]", - сказала министр культуры.

По ее словам, время самоизоляции научные сотрудники посвятили тому, чтобы проработать экскурсии для самых разных групп населения - взрослых и детей, любителей искусства и профессиональных искусствоведов. Также, отметила Любимова, во время работ были сделаны научные и археологические открытия.

Новодевичий Богородице-Смоленский женский монастырь был основан в 1524 году великим князем Московским Василием III. Архитектурный ансамбль монастыря является объектом культурного наследия федерального значения. В 2004 году ансамбль включен в Список всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. В 2013 году указом президента РФ был отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов России.