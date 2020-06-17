Москвичи могут поздравить медиков с профессиональным праздником через блог мэра

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Жители Москвы могут отправить электронные открытки столичным медикам в честь Дня медработника, сообщил в среду в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Если вы хотите поздравить с праздником вашего знакомого работника здравоохранения или сразу всех медиков Москвы, можно сделать это прямо сейчас, отправив открытку с помощью социальных сетей. Ваши открытки будут опубликованы на моем сайте", - сообщил Собянин.

Он также поздравил с профессиональным праздником врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов, водителей скорой помощи, ординаторов, студентов и остальных медработников. "Желаем вам крепкого здоровья, жизненных сил и неиссякаемого оптимизма! Спасибо за тысячи спасенных жизней! Пандемия коронавируса пройдет, вместе мы победим эту заразу. А наша благодарность медицинским работникам останется навсегда", - написал мэр.

Он добавил, что в этом году День медицинского работника пройдет без традиционных концертов, цветов и собраний трудовых коллективов. "Многие больницы по-прежнему участвуют в борьбе с ковидом. Но именно в этом году медицинские работники проявили мужество, профессионализм и преданность своей профессии - лечить и спасать людей - и мы чувствуем особую потребность поздравить их и поблагодарить за неустанную борьбу за наше здоровье", - написал Собянин.

День медицинского работника отмечается в России в третье воскресенье июня. В этом году он приходится на 21 июня.