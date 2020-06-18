Число московских школьников в медицинских классах за пять лет выросло в два раза

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Предпрофессиональную подготовку в медицинских классах московских школ проходят более 4,2 тыс. старшеклассников. Это в два раза больше, чем в 2015 году, сообщила в четверг пресс-служба заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

"Количество учащихся в медицинских классах московских школ ежегодно растет. В 71 образовательном учреждении предпрофессиональную подготовку проходят более 4,2 тыс. старшеклассников. Это в два раза больше, чем в 2015 году. Благодаря повышению престижа медицинских профессий московские школьники все чаще принимают решение стать врачами", - приводятся слова заммэра в преддверии Всемирного дня медицинского работника.

Сегодня партнерами школ являются Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова и городские учреждения здравоохранения. Школьники изучают микробиологию, биохимию, анатомию и нанотехнологии в медицине. Также ребята учатся оказывать первую помощь: накладывать перевязки и делать искусственное дыхание на электронных тренажерах-манекенах. В их распоряжении современное оборудование, позволяющее освоить технологии, которые применяются в столичных поликлиниках и медицинских центрах, отмечается в сообщении.

Сейчас по профессиональным программам в медколледжах обучаются почти 2,5 тыс. школьников.

Кроме того, с этого года для юных москвичей, мечтающих стать врачами, организованы "Медицинские субботы" - занятия в рамках большого образовательного проекта "Субботы московского школьника". На лекциях, семинарах, мастер-классах, которые ведут практикующие врачи столичных клиник и ученые ведущих медицинских вузов, ребята могут познакомиться с уникальными медицинскими специальностями, современными разработками в этой сфере.

Проекты учащихся в сфере медицины

Как отметила Ракова, ученики медицинских классов выполняют проекты и исследования по актуальным направлениям современной медицины не только в школьных лабораториях, но и на кафедрах вузов и научных организаций. Свои работы учащиеся ежегодно представляют на открытой городской научно-практической конференции "Старт в медицину". В этом году она проходила в онлайн-формате, на ней было представлено порядка 1,5 тыс. работ. Победителями и призерами конференции стали 276 человек.

"Выпускница школы № 2054 Екатерина исследует вопросы свертываемости крови при переливании и занимается созданием новых лекарственных средств, которые предотвращают процесс свертывания крови вне организма. Десятиклассница Варвара из школы № 1492 разрабатывает аналог препаратов для лечения и профилактики железодефицитной анемии. Выпускник школы № 429 Максим выявил новые молекулярно-генетические механизмы, обеспечивающие правильное развитие половых клеток. Результаты работы могут быть использованы в перспективных исследованиях по решению проблем бесплодия человека и актуальны для современной репродуктивной медицины. Работа выполнена совместно с Институтом биологии гена РАН", - сообщила пресс-служба.

День медицинского работника отмечается в России в третье воскресенье июня. В этом году он приходится на 21 июня.