Собянин сообщил об открытии нового пульмонологического центра в ближайшие месяцы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Московский городской центр пульмонологии планируется открыть на Новорублевской улице в ближайшие один-два месяца. Об этом сообщил журналистам в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение о создании нового городского центра пульмонологии было принято мэром в 2017 году. Ремонт и оснащение центра были завершены в конце 2019 года, но после начала пандемии новой коронавирусной инфекции было принято решение о его перепрофилировании для приема пациентов с коронавирусом.

"Мы не останавливаем проекты по модернизации здравоохранения, речь идет о строительстве новых корпусов, в том числе инфекционных больниц, онкологических клиник, новых современных приемных отделений. Один из ключевых проектов Московского здравоохранения - создание мощного пульмонологического центра. <...> Надеюсь, что в ближайшие месяц-два он начнет заселяться и начнет свою работу", - сказал Собянин в ходе осмотра центра на Новорублевской улице.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в центре будут организованы 222 места общего профиля и 30 - реанимации, что позволит увеличить мощности городской пульмонологической службы более чем в 1,5 раза. Для пациентов оборудованы комфортные двух-, трех- и четырехместные палаты с индивидуальными санузлами, будет работать система обеззараживания помещений. Для оснащения центра было закуплено современное лабораторное, диагностическое и хирургическое оборудование, включая КТ, УЗИ экспертного класса, ЭКГ, компрессорно-вакуумные аппараты для удаления нежелательных газов и жидкостей при хирургических вмешательствах, реанимационные консоли, аппарат заместительной почечной терапии, систему подачи кислорода.

"Как показала практика борьбы с ковидом, который, в первую очередь, наносит удар по легким, это, конечно, самая, на сегодняшний день, пожалуй, востребованная технология. И на момент борьбы с коронавирусом, и в постковидный период, когда необходима будет реабилитация тех, кто прошел тяжелые фазы заболевания - фиброзы легких, осложнения и так далее. Центр [пульмонологии] оснащен всем необходимым технологическим оборудованием. По сути дела, он был и как запасной ковидный центр, но, слава богу, он не понадобился в этих целях", - сказал Собянин.

О центре

Как рассказали в пресс-службе, для размещения центра был выбран десятиэтажный медицинский корпус 1988 года постройки площадью 15,2 тыс. кв. м, расположенный в лесной зоне поселка Рублево недалеко от пересечения МКАД с Новорижским шоссе. Ранее в этом здании работала Клиника лечения неврозов Научно-практического психоневрологического центра им. З.П. Соловьева, которая переехала в головное здание на Донскую улицу. С целью приспособления здания под нужды Московского городского центра пульмонологии был проведен комплекс ремонтных работ, включавший прокладку инженерных сетей, установку систем медицинских газов, устройство фасадов, ремонт кровли, монтаж лифтового оборудования, а также благоустройство прилегающей территории.