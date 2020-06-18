Семь стационаров в Москве вернулись к прежнему режиму работы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Семь медицинских стационаров в Москве, перепрофилированных для госпитализации пациентов с коронавирусом, вернулись к оказанию плановой и экстренной помощи. Они уже приняли более 1,8 тыс. пациентов, сообщила в четверг заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы видим плавное снижение количества новых случаев заболевания в городе и стабилизацию числа госпитализаций, а значит, инфраструктура, перепрофилированная под COVID-19, в таких объемах больше не требуется. Ранее было принято решение переводить на стандартный режим работы 10 городских стационаров, где подготовлено порядка 6 тыс. коек. Семь из них уже приняли первых пациентов, <...> в первую очередь в клиниках начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии", - сказала она.

Ракова уточнила, что среди этих семи стационаров больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, № 31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн № 1. В них уже поступили более 1,8 тыс. пациентов. В ближайшее время прием начнут еще три - госпитали для ветеранов войн № 2 и № 3, а также больница имени Давыдовского.

По ее данным, весь медицинский персонал клиник прошел тестирование на коронавирусную инфекцию, сотрудники будут обследоваться еженедельно. Койки в палатах установлены с увеличенными расстоянием, в помещениях предусмотрено дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. В стационарах осуществляется профилактическая и текущая дезинфекция с обработкой высококонтактных поверхностей не реже двух раз в день.

Потоки пациентов разделены - используется отдельный вход в здание, проводится необходимая дезинфекция. Прием ведется по записи с временным интервалом не менее 15 минут. Также пациенты проходят тестирование на коронавирус. К плановому лечению врачи приступают только после получения отрицательных результатов на инфекцию. На время ожидания результатов пациентов размещают в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 210 785 случаев заражения, из них 1 040 за последние сутки - самое низкое значение за последние два месяца. Выздоровел 130 431 человек, умерли 3 483. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 046 человек. Максимальное число выписавшихся в Москве после коронавируса за сутки на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.