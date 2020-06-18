Большинство участников онлайн-голосования о поправках к конституции в Москвы старше 35 лет

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 70% москвичей, изъязвивших желание участвовать в голосовании по поправкам к Конституции РФ дистанционно, старше 35 лет. Об этом сообщил журналистам в четверг зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"На 800 тыс. подавших заявки. До 35 лет - 28%. После 55 лет - 23%, 49-50% - это с 35 до 55 лет. Мужчины и женщины - пополам", - сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что все личные кабинеты, созданные на порталах gosuslugi.ru и mos.ru после 5 июня, не могут быть использованы для участия в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.

"На тестовом сегодняшнем голосовании допущены все, кто подал заявления, а не одобрен, - 830 тыс. человек. Мы знаем, что федеральные органы, налоговая служба, ПФР говорят: "Данные не совпадают, до свидания". Таких было вчера 44 тыс. - им отказ [на участие в онлайн-голосовании], так как не совпали данные", - сказал Венедиктов.

Зампредседателя столичной общественной палаты добавил, что, по его прогнозам, на участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ зарегистрируются более 1 млн жителей Москвы и Нижнего Новгорода.

"Те люди, которые зарегистрируются на электронное голосование, но не смогут проголосовать, они будут возвращены в списки на свои избирательные участки и смогут проголосовать "бумажно", - сказал Венедиктов.

Тест системы

Тестирование системы онлайн-голосования, которая будет задействована в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, началось на платформе 2020og.ru 18 июня в 08:00 и продлится до 20:00 19 июня. Жителям столицы предлагают ответить на вопрос, что сейчас важнее для Москвы: создавать дополнительные парковочные места во дворах или увеличивать площади зеленых насаждений. Присоединиться к тестированию могут те горожане, которые зарегистрировались на участие в голосовании по внесению изменений в конституцию до 15:00 17 июня, для этого им нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель столицы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

Электронное голосование для москвичей начнется 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете.

Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки в Конституцию Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы "Да". Если он против поправок, нужно выбрать вариант "Нет".