Такси в Москве обязали проводить дезинфекцию автомобиля после каждого заказа

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Операторов такси в Москве в целях профилактики распространения коронавируса обязали проводить дезинфекцию автомобиля после каждого пассажира, а также обеспечить водителей средствами для дезинфекции и антисептиками. Соответствующих приказ подготовлен в связи с началом поэтапного снятия ограничений и опубликован в четверг департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, сообщила его пресс-служба.

"В связи с новым указом мэра <...> департамент транспорта подготовил новый приказ, касающийся перевозок такси и безопасности пассажиров, согласно новым требованиям Роспотребнадзора. Все перевозчики обязаны проводить дезинфекцию машин, на которых они перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа", - говорится в сообщении.

Также ежедневно водители этих автомобилей должны проводить мойку и дезинфекцию транспортных средств на специализированных пунктах, оборудованных выделенными постами дезинфекции. Перевозчики должны обеспечить водителей масками и перчатками - исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в три часа, дезсредствами и антисептиками.

Кроме того, уточнили в пресс-службе, ежедневно перед выходом водителя на смену необходимо измерять ему температуру, в случае повышенной температуры или признаков заболевания - временно отстранить от управления автомобилем, а каждые 15 дней проводить анализы на коронавирус не менее, чем у 10% списочного состава водителей.

Как сообщалось 5 марта, управление Роспотребнадзора по Москве и департамент направили в крупные таксопарки и агрегаторам такси предписание по профилактике распространения коронавируса нового типа. В частности, нужно было обеспечить ежедневную дезинфекцию транспортных средств, не допускать к работе после предрейсового осмотра водителей с признаками острых респираторных инфекций, обеспечить водителей запасом масок, дезинфицирующим средствами, антисептиками. После завершения рабочей смены или не менее двух раз в сутки нужно было проводить проветривание, влажную уборку и протирать дезинфицирующими салфетками поверхности.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 210 785 случаев заражения, из них 1 040 за последние сутки - самое низкое количество за последние два месяца. Выздоровел 130 431 человек, умерли 3 483. Число выздоровевших за сутки вновь превысило количество заразившихся и составило 2 046 человек. Максимальное число выписавшихся за сутки в городе на данный момент пришлось на 26 мая - 8 033. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.