Общественный штаб по контролю за программой реновации возобновит прием москвичей с 22 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Специалисты Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации возобновят прием горожан с 22 июня. Встречи с населением будут проходить в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, направленными на недопущение распространения коронавирусной инфекции, сообщила в пятницу пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"В условиях поэтапного снятия ограничений в Москве Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации возобновляет прием граждан возобновляет прием граждан с 22 июня, но со строгим соблюдением санитарных норм. Посетители обязаны использовать средства личной защиты, на входе им бесконтактно измеряется температура, в помещениях штаба регулярно проводится дезинфекция", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Общественный штаб был создан по решению Общественной палаты города Москвы в мае 2017 года. Специалисты штаба консультируют граждан по вопросам программы реновации, проводят независимую проверку проблемных ситуаций и вопросов в рамках общественного контроля, оказывают поддержку гражданам в решении жилищных вопросов. Штаб располагается по адресу: Лихов переулок, д. 3, стр. 1. Приемы проводятся ежедневно с 10:00 до 17:00 по предварительной записи по телефону: +7 (495) 646-87-09.