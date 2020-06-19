Еще шесть больниц для борьбы с коронавирусом вернутся к обычному режиму работы в Москве

МОСКВА. 19 июня. /ТАСС/. Работы по возвращению к оказанию плановой помощи начнутся еще в шести больницах Москвы, ранее в них было перепрофилировано для борьбы с коронавирусом около 3 тыс. коек. Об этом сообщила в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В ближайшее время работы по возвращению к стандартному режиму начнутся еще в шести городских больницах: №17, №51, №29 имени Н.Э. Баумана, имени С.И. Спасокукоцкого, №1 имени Н.И. Пирогова, а также в туберкулезной больнице имени А.Е. Рабухина. Общий коечный фонд этих перепрофилированных стационаров составит до 3 тыс. коек", - сказала Ракова.

Сейчас в Москве создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает возможность постепенно возвращать используемые для лечения коронавируса стационары к приему плановых пациентов. В ближайшее время в клиниках будет проводиться демонтаж оборудования, специализированная санитарная обработка, весь персонал больниц пройдет тестирование на коронавирусную инфекцию. Затем сотрудники будут проходить исследования на коронавирус еженедельно.

В соответствии с временным стандартом, койки в палатах будут установлены с увеличенным расстоянием. В помещениях предусмотрят дополнительное проветривание и обеззараживание воздуха. Госпитализация будет осуществляться через отдельный вход здания больницы, с интервалом между пациентами не менее 15 минут и проведением дезинфекции.

"Также пациенты будут проходить тестирование на коронавирус. Плановое лечение начнут только после получения отрицательных результатов на коронавирус. На это время пациентов разместят в отдельных палатах с соблюдением всех требований санитарно-эпидемиологической безопасности. Данный стандарт будет соблюдаться во всех больницах, которым предстоит перепрофилирование и возвращение к привычному режиму работы", - добавила Ракова.

Заммэра напомнила, что уже семь городских стационаров вернулись к стандартному режиму работы - больницы имени Плетнева, имени Мухина, имени Демихова, имени Жадкевича, ГКБ №31, госпиталь на Шаболовке, а также госпиталь для ветеранов войн №1. В больницы уже поступили более 1,8 тыс. пациентов. В первую очередь, в клиниках начали прием плановых пациентов по профилям хирургии, травматологии и кардиологии. В ближайшее время еще три больницы - госпитали для ветеранов войн №2 и №3, а также больница имени Давыдовского - после получения заключения санитарно-эпидемиологической службы также начнут прием плановых пациентов.