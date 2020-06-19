Владельцам карт "Тройка" начислили более 610 млн жетонов в рамках акции "Посидим дома?"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Организаторы акции "Посидим дома?" в Москве начислили владельцам карт "Тройка" более 610 млн жетонов за отказ от поездок на общественном транспорте в период пандемии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного метрополитена, распространенном в пятницу.

"С запуском квеста "Посидим дома?" более 93% пользователей программы лояльности "Город" отказались от любых поездок по транспортной карте "Тройка". Организаторы акции, воодушевленные результатами квеста, с удовольствием начислили всем участникам более 610 млн жетонов", - говорится в сообщении.

Владельцы карт, которые отказались от поездок на общественном транспорте на срок от семи и более дней, получали жетоны, которые приближали их к новому уровню в программе, а также к повышенному количеству начисляемых бонусов.

"В свою очередь, бонусы можно тратить на реальные товары и услуги. Один бонус равен одному рублю. Например, вы сможете обменять доступные бонусы на скидку в любимых онлайн-магазинах или оплатить ими до 100% стоимости товара в магазине приложения "Город", - отмечается в сообщении.

"Город" - это бонусная программа карты "Тройка". С ее помощью москвичи могут пользоваться бонусами и скидками от магазинов, аптек, ресторанов, химчисток, частных клиник, салонов красоты, кинотеатров и других партнеров программы, а также совершать бесплатные поездки в общественном транспорте. У многих партнеров программы доступна онлайн-доставка.