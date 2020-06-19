Акцию "Делай, как мы, ради врачей" запустили в Москве

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Московский центр "Патриот.Спорт" дал старт акции благодарности "Делай, как мы, ради врачей". Ее запустили ко Дню медицинского работника, рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки в пятницу.

"Московский центр "Патриот.Спорт" предлагает в этот праздник выразить благодарность каждому врачу, медсестре, фельдшеру, водителю кареты "Скорой помощи", всем тем, кто стоит на передовой в борьбе с пандемией. Для участия необходимо записать короткое видеообращение к врачам со словами благодарности, начиная с фразы "Спасибо за…". В конце следует надеть медицинскую маску или респиратор, в знак уважения труда врачей. Работы принимаются до 12:00 20 июня. По итогу акции на официальном сайте Центра будет смонтирован и размещен единый ролик", - говорится в сообщении.

Акция пройдет в рамках образовательного проекта "Эстафета живых дел". Она существует с 2015 года. В этом учебном году к нему присоединились более 10 тыс. школьников и студентов.

"За это время волонтеры приняли активное участие во многих социально значимых мероприятиях столицы, таких как: Парад Кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений", Форум Кадетского движения Москвы "Честь имею служить Отчизне", фестивали ГТО и многих других. Также был проведены мемориально-патронатные акции, цикл правовых вебинаров, встреч с ветеранами и серия литературных челленждей", - отмечается в сообщении.