Водителей просят отказаться от поездок в центр Москвы из-за репетиции парада 20 июня

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столичных автомобилистов просят отказаться от поездок в центр города утром 20 июня. Движение ограничат из-за репетиции Парада Победы, сообщили в пятницу в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Центр организации дорожного движения напоминает водителям, что в субботу, 20 июня, в связи с репетицией Парада Победы с 05:30 утра начнут ограничивать движение в городе. Рекомендуем заранее ознакомиться с подробными схемами ограничений на едином транспортном портале и, по возможности, отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города в вечернее время", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе ЦОДД уточнили, что в дни репетиций лучше всего оставить автомобиль дома, а для передвижения по городу пользоваться городским транспортом.

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начнется 24 июня в 10:00 мск. В этом году в параде также примут участие представители 13 иностранных делегаций.