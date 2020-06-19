Собянин считает, что "удаленку" в Москве нужно сохранить еще на один-два месяца

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Режим удаленной работы для сотрудников следует сохранять в Москве еще один-два месяца, считает мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он заявил в пятницу в эфире телеканала "Россия-1".

"Особенно сейчас, когда мы только выходим из коронавирусной истории, если можно в офисе сохранить "удаленку", то надо ее сохранять. Сохранять ближайшие недели, а может быть даже и месяц-другой еще дополнительно, так как все равно есть еще опасность заражения", - сказал Собянин.

Мэр также добавил, что количество передвижений по городу значительно увеличилось и составило где-то 70% от того уровня, что был до пандемии. Он напомнил, что важно соблюдать масочный режим в метро, наземном транспорте и пригородных электричках.

Всего в Москве был выявлен 211 921 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 1 136 случаев - за последние сутки. Выздоровели 132 434 человек, умерли 3 531.