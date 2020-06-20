Более 700 флагов установят в Москве в преддверии парада Победы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты установят в преддверии Парада Победы в Москве более 700 флагов и несколько декоративных конструкций. Об этом сообщил в субботу заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"К этой знаменательной дате город-герой Москва будет празднично украшен - на улицах установят флаги и декоративные конструкции с символикой Великой Победы. Более 700 флагов украсят перила главных московских мостов: Новоарбатского, Большого Каменного, Большого Москворецкого", - сказал Бирюков.

Он отметил, что ключевым элементом концепции украшения города стала юбилейная дата - цифра "75" легла в основу большинства декоративных элементов.

По словам заммэра, в преддверии Парада Победы возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции "Орден Победы" и "Салют Победы", около Триумфальной арки установят огромные звезды "Город-герой Москва", а на Кутузовском проспекте традиционно вывесят красные стяги на фасадах домов.

Особое внимание в оформлении флаговыми конструкциями будет уделено улицам, по которым пройдет военная техника, участвующая в параде. Флаговые конструкции украсят в том числе Триумфальную и Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь у "Известий", Манежную площадь, а также Кремлевскую и Москворецкую набережные. Традиционно будут оформлены въезды в город.

"На рекламных щитах появятся праздничные плакаты, а также будут транслироваться тематические видеоролики. Вечером в городе включат праздничную подсветку. Несмотря ни на что, День Победы был и остается нашим самым главным праздником", - добавил Бирюков.

Он подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы к Параду Победы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение города.