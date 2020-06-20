В колледжах Москвы началась приемная компания

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Все желающие поступить в колледжи в Москве, где в субботу началась приемная кампания, смогут подать заявления в электронном виде, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В московских колледжах с 20 июня начинается приемная кампания. Заявление на обучение можно подать онлайн на портале mos.ru. Услуга реализована совместно департаментом образования и науки и департаментом информационных технологий", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе работает 51 колледж, подведомственный департаменту образования и науки. Самые востребованные направления подготовки у выпускников 9-х и 11-х классов - "Информационные системы и программирование", "Мехатроника и мобильная робототехника", "Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем" и "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства". Кроме того, популярны такие профессии, как графический дизайнер, токарь и фрезеровщик.

Учащиеся московских колледжей ежегодно участвуют в национальном и мировом чемпионатах WorldSkills. Чтобы достичь высоких результатов, Москва предоставляет уникальные возможности как для педагогов, так и для студентов. Преподаватели регулярно повышают квалификацию, обновляется оборудование, внедряются международные стандарты в образовательные программы, проводится демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.

"Так, представители Москвы на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 завоевали восемь наград. Среди них шесть золотых, одна серебряная и одна бронзовая медаль. При этом столица стала абсолютным лидером среди городов мира по количеству выигранных золотых медалей", - добавляется в материале.